Ley Seca por Fiestas Patrias en CDMX y Edomex: Qué Alcaldías y Municipios No Venderán Alcohol

Se acerca el día más importante del calendario civil en México, el Día de la Independencia. Pocos países se entregan como el nuestro a la celebración de su fecha fundacional.

Entre las matracas, las banderas y las luces de las plazas, el Día de la Independencia es mucho más que una mera conmemoración solemne. A los mexicanos nos gusta celebrar, pero esto puede llevar a algunos excesos.

Por ello, muchas alcaldías y municipios del Valle de México limitan la venta del alcohol en los días previos al festejo. Los refrigeradores son clausurados y la única forma de sortear las limitaciones es surtirse con varios días de antelación. De esta forma, se modera el consumo y se previenen tragedias alentadas por el exceso.

En 2026, algunas alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México ya han advertido sobre la imposición de la ley seca de cara a las Fiestas Patrias.

En la capital, la alcaldía Tláhuac anunció que prohibirá la venta general de alcohol en establecimientos y vía pública entre el 14 y el 16 de septiembre.

Otra alcaldía que dio a conocer sus restricciones a la venta de alcohol es Tlalpan. No obstante, hay que hacer una precisión: la ley seca aplicará para el pueblo de Magdalena Petlacalco debido a su fiesta local, que va del 7 al 13 de septiembre.

Una situación semejante ocurre en Xochimilco, que mantendrá restricciones desde el 3 de septiembre hasta el 1 de octubre en varios de sus barrios originarios.

En San Gregorio Atlapulco, la ley seca se extenderá del 3 al 13 de septiembre. En Santa María Nativitas, las restricciones serán del 6 al 12 de septiembre.

Por su parte, el Barrio Tetitla no permitirá la venta de alcohol los días 13 y 14 de septiembre. San Mateo Xalpa tendrá ley seca del 19 al 24 de septiembre, así como el día 17 de este mes. Por último, la colonia San Jerónimo no venderá alcohol del 29 de septiembre al 1 de octubre.

En el Estado de México, la situación también dependerá de las decisiones de cada municipio. Hasta el momento, Ecatepec ha confirmado que no permitirá la venta de alcohol desde las 0:00 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 del día 16.

Serán 48 horas efectivas donde se restringirá el acceso a bebidas embriagantes en tiendas, depósitos, vinaterías y en la vía pública. Pero la medida excluirá a los restaurantes.

En el municipio de ​San Mateo Atenco: la ley seca vendrá acompañada de una prohibición del uso de pirotecnia. La medida será vigente de las 0:00 del 15 de septiembre a las 23:59 horas del 16 de septiembre.

Por su parte, ​Nezahualcóyotl ya advirtió que impondrá restricciones a la venta de alcohol en los festejos. No obstante, la medida no aplicará a restaurantes.