Seguridad

Ley Seca por Fiestas Patrias en CDMX y Edomex: Qué Alcaldías y Municipios No Venderán Alcohol

De cara al Día de la Independencia, varias alcaldías y municipios del Valle de México restringirán la venta de alcohol

Ley seca en CDMX¿En qué alcaldías habrá ley seca? Foto: Cuartoscuro

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