Recomiendan Precaución en Consumo de Alcohol en las Fiestas Patrias de Guanajuato

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicaron algunas recomendaciones a la población para estos días 15 y 16 de septiembre.

Haciendo un llamado a moderar el consumo de bebidas alcohólicas y extremar precauciones al adquirirlas y así como evitar accidentes automovilísticos e intoxicaciones por alcohol adulterado.

La recomendación es comprar bebidas únicamente en establecimientos reconocidos, verificar que las botellas estén correctamente selladas y cuenten con sellos de COFEPRIS.

Personal de salud también aconseja desconfiar de productos con precios demasiado bajos o con ofertas que puedan ser engañosas.

Esto debido a que el consumo de alcohol adulterado puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte.

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Ante síntomas como dolor de cabeza intenso, deshidratación, náuseas o vómito, acudir de inmediato a urgencias.

También exhortó a evitar conducir después de consumir alcohol y a disfrutar las celebraciones con moderación.