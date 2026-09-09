Recomiendan Precaución en Consumo de Alcohol en las Fiestas Patrias de Guanajuato

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicaron algunas recomendaciones a la población para estos días 15 y 16 de septiembre.
Haciendo un llamado a moderar el consumo de bebidas alcohólicas y extremar precauciones al adquirirlas y así como evitar accidentes automovilísticos e intoxicaciones por alcohol adulterado.
La recomendación es comprar bebidas únicamente en establecimientos reconocidos, verificar que las botellas estén correctamente selladas y cuenten con sellos de COFEPRIS.
Personal de salud también aconseja desconfiar de productos con precios demasiado bajos o con ofertas que puedan ser engañosas.
Esto debido a que el consumo de alcohol adulterado puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte.
Ante síntomas como dolor de cabeza intenso, deshidratación, náuseas o vómito, acudir de inmediato a urgencias.
También exhortó a evitar conducir después de consumir alcohol y a disfrutar las celebraciones con moderación.