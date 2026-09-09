Seguridad

Recomiendan Precaución en Consumo de Alcohol en las Fiestas Patrias de Guanajuato

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato, pidió a la población tener responsabilidad y cuidado al tomar y comprar bebidas embriagantes

Recomiendan Precaución en Consumo de Alcohol en las Fiestas Patrias de Guanajuato.Recomiendan Precaución en Consumo de Alcohol en las Fiestas Patrias de Guanajuato. Foto: N+

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Algunas de las características que se deben de verificar son que las botellas cuenten con sellos correctos de calidad y de autorización por la COFEPRIS.

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