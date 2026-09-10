Seguridad

Riña de Colectivos Afuera del Reclusorio Oriente Deja Tres Lesionados

El enfrentamiento duró más de cinco minutos en distintos puntos de la periferia del penal, sin que se registrara la presencia de la Policía

Riña de colectivos afuera del Reclusorio OrienteRiña de colectivos afuera del Reclusorio Oriente. Foto: N+

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Violento enfrentamiento entre colectivos afuera del Reclusorio Oriente por caso de abuso sexual. Tres personas resultaron heridas. Conoce los detalles.

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