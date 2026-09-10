Riña de Colectivos Afuera del Reclusorio Oriente Deja Tres Lesionados

Los integrantes de dos colectivos, “No más presos inocentes” y “Las Tonantzin”, se mantenían al exterior del Reclusorio Varonil Oriente, donde se realiza una audiencia en las salas de juicios orales por el delito de abuso sexual, sin embargo, sus desacuerdos desataron un enfrentamiento que duró varios minutos.

Uno de los colectivos apoyaba al imputado, identificado como Juan ‘N’, y el otro a la víctima. Presuntamente ya había tensión y amenazas entre un grupo y otro.

Todo inició con intercambio de palabras, posteriormente pasaron a las agresiones directas. Al menos tres personas resultaron lesionadas, dos de ellas mujeres.

La riña duró más de cinco minutos en distintos puntos de la periferia del Reclusorio Oriente, sin que se registrara la presencia de la policía, esto hizo que las personas que peleaban avanzaran por distintos puntos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. N+ Capta una Riña entre Colectivos Afuera del Reclusorio Oriente; Así Ocurrió el Enfrentamiento

Posteriormente, llegaron elementos de la policía capitalina, pero los integrantes de los colectivos ya se habían retirado.

Con información de N+