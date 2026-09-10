Capturan a Tres Hombres con un Arma de Fuego Casera y una Escopeta en Puebla

En dos operativos realizados en distintos puntos del estado, elementos de la Policía Estatal detuvieron a tres hombres por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

En el municipio de Chietla, los uniformados detuvieron a Daniel 'N', de 21 años, y Noel 'N' de 29 años, a quienes les fue asegurada un arma de fuego de fabricación casera, además de diez cartuchos útiles.

En una segunda intervención, realizada en la ciudad de Acatlán de Osorio, fue detenido Jorge 'N', de 29 años, cuando trasladaba una escopeta a bordo de una camioneta.

Los tres hombres detenidos, junto con las armas y demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

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Las detenciones fueron resultado de los operativos de vigilancia y reacción implementados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en distintos municipios dela entidad.

Por su parte, el Gobierno del Estado refrendó su compromiso en fortalecer las acciones de prevención y vigilancia en los 217 municipios que integran Puebla, para preservar la tranquilidad de las familias.

Con información de N+

MCS