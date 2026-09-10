Seguridad

Capturan a Tres Hombres con un Arma de Fuego Casera y una Escopeta en Puebla

Daniel 'N', Noel 'N, y Jorge 'N' fueron asegurados durante operativos en los municipios de Acatlán de Osorio y Chietla

Jorge 'N' detenido por portar una escopeta sin licencia en Acatlán de Osorio.Jorge 'N' detenido por portar una escopeta sin licencia. Foto: SSP Puebla

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La Policía Estatal de Puebla detiene a tres hombres con armas ilegales en operativos clave en Acatlán de Osorio y Chietla.

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