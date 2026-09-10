La Banda Muse Pierde su Nombre en Redes Sociales por una Herramienta de IA

La banda británica Muse tuvo que renunciar al identificador @Muse en varias de sus redes sociales luego de que Meta lanzara esta semana su nuevo agente de inteligencia artificial, bautizado exactamente igual que el grupo.

El handle, usado por la banda durante años en Instagram y X, ahora está asociado al producto tecnológico de la compañía de Mark Zuckerberg.

El cambio fue silencioso desde junio. Meta presentó oficialmente Muse, su asistente de IA capaz de organizar agendas, responder correos y hacer compras en nombre del usuario, el martes 8 de septiembre. Pero el desplazamiento del nombre ocurrió antes. Usuarios en Reddit ya habían notado la modificación del nombre de usuario de la banda en Instagram desde principios de junio, y medios como The Independent ubicaron el cambio formal en julio, cuando Muse pasó a usar @museband en esa plataforma.

Algo similar ocurrió después en X, donde el grupo también abandonó el @Muse original.

Ni Meta ni representantes de la banda han explicado públicamente cómo se dio la transferencia del nombre de usuario, ni si existió algún tipo de acuerdo entre ambas partes.

La coincidencia generó un episodio incómodo para Meta: en las primeras publicaciones anunciando a su nuevo agente de IA, tanto Mark Zuckerberg como otros ejecutivos de la compañía etiquetaron por error la cuenta de la banda en lugar de la del producto.

El periodista Mike Isaac, de The New York Times, documentó la confusión en redes y la calificó como uno de los mejores errores que ha visto en Twitter.

El caso de Muse se suma a una lista de episodios similares protagonizados por Meta. En 2021, la compañía tomó el handle @Meta en Instagram, que hasta entonces pertenecía a una revista independiente de motociclismo activa desde 2014.

La publicación terminó por cambiar su nombre. Algo parecido sucedió en 2023 con el lanzamiento de Threads: el identificador @threads en Instagram, propiedad de una pequeña tienda de ropa llamada American Threads, terminó bajo control de Meta un mes después del debut de la app.

Meta sostiene que no permite la compra, venta o intercambio de nombres de usuario en Instagram, aunque la compañía tampoco ha detallado el mecanismo detrás de estos cambios de manos.

Muse es una banda integrada por Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard; se formó en Inglaterra en 1994. Muse construyó buena parte de su identidad digital en torno a ese identificador.

La ironía es que la banda ha escrito históricamente canciones marcadas por el temor a la tecnología y su uso como herramienta de control social, un tema que ahora se cruza de forma directa con la pérdida de su propio nombre en redes frente a un producto de inteligencia artificial.

Muse AI, el asistente de Meta, ya funciona en Estados Unidos a través de una app propia, versión web e integración con WhatsApp, y según la compañía podrá seguir ejecutando tareas incluso después de que el usuario cierre la aplicación.