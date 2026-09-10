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La Banda Muse Pierde su Nombre en Redes Sociales por una Herramienta de IA

La banda británica dejó de usar @muse como identificador en redes sociales; el cambio coincide con la llegada de una IA de Meta que tomó ese nombre de usuario

muse-banda-pierde-nombre-ia-metaMuse ahora usa el @museband en sus redes. Foto: Getty Images

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Muse pierde su icónico @Muse en redes sociales por una IA de Meta. ¿Cómo afectará esto a la banda que siempre ha temido el control tecnológico?

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