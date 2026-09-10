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Vivian, Hija de Elon Musk, Somete a un Robot en Campaña 'Nacida para Desobedecer': ¿Indirecta?

La hija transgénero de Elon Musk somete a un robot y dice: Él fue nacido para obedecer, yo no', en una campaña que ya dio la vuelta al mundo y generó interpretaciones

vivian-wilson-hija-trans-elon-musk-campana-desigualVivian Wilson protagoniza campaña que parece enviar indirectas hacia Elon Musk. Foto: Getty Images

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La campaña 'Born to Disobey' con Vivian Wilson genera debate. ¿Es una crítica a Elon Musk y la inteligencia artificial? Conoce más.

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