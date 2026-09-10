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Jennifer Lawrence llega a Instagram con una Advertencia: 'Si se Vuelve Tóxico me Voy'

Jennifer Lawrence se rindió y abrió una cuenta de Instagram. La cuenta ya suma millones de seguidores y miles de views en solo minutos

jennifer-lawrence-cuenta-de-instagramJennifer Lawrence ya tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Foto: Getty Images

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Jennifer Lawrence se une a Instagram con una clara advertencia: no tolerará negatividad. En menos de 24 horas, su cuenta ya es un fenómeno. ¿Podrán sus seguidores mantener la paz?

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