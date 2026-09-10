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Jorge Salinas, Gael García y Esmeralda Pimentel Brillan en Venecia con 'Hombre al agua'

Así se vivió la premiere en Venecia de 'Hombre al agua', la nueva película de Gael García donde Jorge Salinas comparte créditos con Ricky Martin y Esmeralda Pimentel

jorge-salinas-gael-garcia-esmeralda-pimentel-venecia-hombre-al-agua'Hombre al agua' se presentó en Venecia. Foto: Getty Images

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Descubre 'Hombre al agua', la película de Gael García que emocionó en Venecia. Jorge Salinas y Ricky Martin protagonizan una historia de poder y destino. Próximamente en cines.

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