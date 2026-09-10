Jorge Salinas, Gael García y Esmeralda Pimentel Brillan en Venecia con 'Hombre al agua'

Jorge Salinas vivió unos días inolvidables en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2026, donde presentó Hombre al agua, la película dirigida por Gael García Bernal en la que comparte créditos con Ricky Martin, Manuel García-Rulfo, Esmeralda Pimentel y Débora Nascimento.

La cinta, tercera producción de García Bernal como director, se presentó fuera de competencia en la sección Venezia Spotlight y recibió una ovación de pie de diez minutos tras su proyección.

El photocall y la alfombra roja reunieron también a Diego Luna, socio de García Bernal en la productora La Corriente del Golfo, y a Santiago García Galván, de Ítaca Films, productor ejecutivo del proyecto.

En Hombre al agua, Salinas interpreta a un acaudalado empresario yucateco que pone su vida en peligro en el mar. Un socorrista cubano, personaje interpretado por García Bernal, le salva la vida, y en agradecimiento el empresario le cambia el destino: le da trabajo en su fábrica y lo aloja en su mansión.

Pero detrás de esa generosidad hay un plan que detona una historia sobre poder, identidad, paternidad y masculinidad, con un giro que cuestiona quién controla el relato. El guion tardó ocho años en desarrollarse y contó con la colaboración del dramaturgo argentino Mariano Pensotti.

En la ficción, Salinas interpreta al padre de Esmeralda Pimentel, vínculo que se trasladó a la vida real: la actriz lo llamó "padre" en redes y le dedicó mensajes de admiración después de la premiere. Al despedirse de Venecia, Salinas compartió en sus redes: "Muy agradecido por el recibimiento de Hombre al Agua en Venecia. Feliz de compartir cine con todos ustedes. Ciao!".

Su esposa, Elizabeth Álvarez, celebró el logro del actor, quien acumula más de 35 años de trayectoria, con un mensaje en redes: "Bravo, orgullo latino. Puro talento. Hombre al agua, mucho éxito". La pareja está por cumplir 15 años de casados en octubre.

Hombre al agua llegará a cines de México en las próximas semanas.