Internacional

¿A Qué Hora Fue el Atentado de las Torres Gemelas el 11 de Septiembre? Cronología

Hace 25 años el mundo se paralizó para observar cómo los edificios del World Trade Center de Nueva York en Estados Unidos eran víctimas de un atentado terrorista

Torres Gemelas durante el Atentado del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos.La torre sur del World Trade Center (izquierda) estalla en llamas tras ser impactada por el vuelo 175 de United Airlines, secuestrado, mientras la torre norte arde a consecuencia de un ataque previo perpetrado con un avión secuestrado en la ciudad de Nueva York. Fotografía tomada el 11 de septiembre de 2001. / Reuters.

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