¿A Qué Hora Fue el Atentado de las Torres Gemelas el 11 de Septiembre? Cronología

Este 11 de septiembre se cumplen 25 años del atentado que paralizó al mundo: las Torres Gemelas, ubicadas en el complejo del World Trade Center en Nueva York, Estados Unidos, fueron víctimas de un ataque terrorista. En N+ reconstruimos minuto a minuto el ataque.

Aquel martes de 2001, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros de la organización terrorista Al Qaeda; dos de ellos se estrellaron contra dos torres del World Trade Center (WTC) en Nueva York, una tercera aeronave se impactó contra el Pentágono en Washington D.C. y un cuarto -con aparente destino a la Casa Blanca o al Capitolio- fue desviado por los pasajeros y acabó estrellado en un campo vacío en Pensilvania.

Dos mil 977 personas murieron y más de 6 mil quedaron heridas, en el ataque más mortífero en Estados Unidos después de Pearl Harbor, considera Miller Center, institución no partidista de la Universidad de Virginia que explora cómo la presidencia de Estados Unidos responde a prioridades nacionales.

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A continuación hallarás una cronología del 11 de septiembre de 2001 -en horario local-, en la que se reconstruye minuto a minuto cómo sucedieron los atentados según información del Miller Center de Estados Unidos.

7:59 AM - El vuelo 11 despega de Boston con destino a Los Ángeles, California, con 76 pasajeros, 11 miembros de la tripulación y 5 secuestradores.

8:15 AM - El vuelo 175 de United Airlines despega de Boston con destino a Los Ángeles. A bordo viajaban 51 pasajeros, 9 tripulantes y 5 secuestradores.

8:19 AM - La sobrecargo Betty Ann Ong, alerta a personal en Tierra que el vuelo ha sido secuestrado y no se puede acceder a la cabina de mando.

8:20 AM - El vuelo 77 de American Airlines despega del aeropuerto en Dallas con destino a Los Ángeles. A bordo viajaban 53 pasajeros, 6 miembros de la tripulación y 5 secuestradores.

8:24 AM - Mohamed Atta, uno de los secuestradores del Vuelo 11 (que viajaba de Boston a Los Ángeles) alerta involuntariamente a los controladores sobre el ataque, quienes dan aviso al Sector de Defensa del Noreste de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y la Guardia Nacional Aérea.

8:42 AM - El vuelo 93 de United despega de Newark, Nueva Jersey con destino a San Francisco, California con 33 pasajeros a bordo, 33 tripulantes y 4 secuestradores.

8:46 AM - El vuelo 11 se estrella contra la Torre Norte del World Trade Center (una de las Torres Gemelas). Todos los pasajeros a bordo mueren instantáneamente.

9:03 AM - El vuelo 175 se estrella contra la Torre Sur del WTC, y como ocurrió con el primer vuelo, todos a bordo fallecen instantáneamente.

9:05 AM - El entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush, quien se hallaba en una escuela primaria en Sarasota, Florida, es informado del ataque a las torres del WTC. Veinticinco minutos después da una declaración pública en la que advierte sobre un posible ataque terrorista.

9:37 AM - El vuelo 77 se estrella contra el Pentágono, ubicado en Washington D.C., todos los pasajeros a bordo mueren, al igual que 125 civiles y militares que se hallaban en el edificio al momento del ataque.

9:45 AM - El Espacio Aéreo estadounidense se cierra y todas las aeronaves civiles son obligadas a aterrizar en el marco de la Operación Cinta Amarilla.

9:57 AM - Los pasajeros del vuelo 93 intentaron correr hacia la cabina, mientras el piloto balanceaba el avión en un intento por estabilizarlo.

9:59 AM - La Torre Sur del World Trade Center se derrumba (la segunda en ser impactada por el vuelo 175 de United Airlines).

10:02 AM - El vuelo 93 se estrella en un campo vacío de Shanksville, Pensilvania. Se cree que tenía como destino La Casa Blanca o el Capitolio.

10:28 AM - La Torre Norte del World Trade Center se derrumba (se trata de la primera que fue impactada por el vuelo 11).

11:02 AM - El alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, ordena la evacuación del sur de la isla de Manhattan.

12: 15 PM - El espacio aéreo de Estados Unidos queda completamente libre de vuelos comerciales y privados.

14:30 PM - El alcalde de Nueva York visita la zona cero de las Torres Gemelas del World Trade Center.

17:30 PM - El edificio 7 del WTC, con 47 pisos de altura, se derrumba.

20:30 PM - George W. Bush, presidente de Estados Unidos, da un mensaje a la nación tras los ataques terroristas.