Accidentes

Accidente de 5 Unidades de Carga Provoca Incendio en Carretera Tampico- Mante

La vialidad permaneció cerrada por algunas horas y más tarde se habilitó de manera parcial en el sentido de norte a sur

Accidente de 5 Unidades de Carga Provoca Incendio en Carretera Tampico- ManteAccidente de 5 Unidades de Carga Provoca Incendio en Carretera Tampico- Mante. Foto: N+

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Tráiler en llamas provoca cierre de la carretera Mante-Tampico. No hay lesionados, pero el tráfico está detenido.

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