Accidente de 5 Unidades de Carga Provoca Incendio en Carretera Tampico- Mante

Un accidente vial registrado en la carretera Tampico-Mante provocó el choque de cinco unidades pesadas y un incendio de gran magnitud, lo que obligó a restringir la circulación en ambos sentidos.

De acuerdo con los primeros reportes, aparentemente una de las unidades invadió el carril provocando el accidente contra otra unidad que transitaba en sentido contrario que se encontraban estacionados. Tras el fuerte impacto se originaron las llamas, dejando cuantiosos daños materiales y al menos 3 unidades completamente calcinadas, no hubo el reporte de personas fallecidas solo una con lesiones menores.

La vialidad permaneció cerrada por algunas horas y más tarde se habilitó de manera parcial en el sentido de norte a sur, con el objetivo de agilizar poco a poco el tránsito vehicular, hasta el momento sigue bajo investigación que se transportaba en las unidades.