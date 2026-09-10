Autobús Arrastra a Motociclista en Veracruz; Policía Vial Investiga Accidente

Un motociclista resultó con lesiones aparentemente menores, luego de ser arrastrado varios metros por un autobús de la línea Adelas.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Paseo de las Palmas y Sur 11, en la ciudad de Orizaba. De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista habría intentado rebasar por el lado izquierdo mientras el autobús realizaba una maniobra para dar vuelta, produciéndose el contacto entre ambas unidades.

El motociclista fue atendido en el lugar por personal de Protección Civil de Orizaba, sin que se reportaran lesiones de gravedad por lo que no hubo traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

La circulación se vio obstruida parcialmente hasta que retiraron las unidades.