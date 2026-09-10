Accidentes

Autobús Arrastra a Motociclista en Veracruz; Policía Vial Investiga Accidente

El hecho se dio sobre la avenida Paseo de las Palmas en la ciudad de Orizaba, donde un hombre resultó con lesiones

Camión impacta a motociclista en OrizabaElementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento del accidente. Foto: N+

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Motociclista arrastrado por autobús en Orizaba, Veracruz. Afortunadamente, sin lesiones graves. Descubre cómo ocurrió este accidente en Paseo de las Palmas.

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