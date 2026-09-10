Muere Hombre Electrocutado Mientras Trabajaba en Piedras Negras, Coahuila

Un hombre identificado como José, de 59 años, perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en el ejido Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador se encontraba realizando sus labores cuando accidentalmente su brazo hizo contacto con un cable de electricidad, provocando que quedara adherido durante varios segundos.

Uno de sus compañeros logró auxiliarlo y ante la gravedad de la situación, fue trasladado de emergencia al Hospital Inglés en Piedras Negras, para recibir atención médica, sin embargo, ya no contaba sin signos vitales.

Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar que fue lo que sucedió. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley para determinar las causar reales de su fallecimiento.