Accidentes

Muere Hombre Electrocutado Mientras Trabajaba en Piedras Negras, Coahuila

El brazo del trabajador hizo contacto accidentalmente con un cable de electricidad.

Muere Hombre Electrocutado Mientras Trabajaba en Piedras Negras, CoahuilaEl hombre fue trasladado de urgencia a un hospital, sin embargo, ya no contaba con signos vitales. Foto: N+

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