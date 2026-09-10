Conductor Sale del Camino y Termina Volcado Sobre Periférico Ecológico de Puebla

El conductor de un vehículo se salió del camino cuando circulaba sobre la Periférico Ecológico a la altura de Coronango con dirección a la autopista México-Puebla.

La camioneta derribó un árbol y terminó volcada en el área verde, dejando a su tripulante con lesiones de consideración. Cuerpos de emergencias fueron notificados sobre el incidente por lo que se movilizaron al punto.

Las autoridades viales abanderaron la zona y cerraron el paso en el carril de alta velocidad del Periférico Ecológico mientras que una grúa trabaja en el retiro de la unidad, la cual quedó con severos daños en su carrocería y con el parabrisas totalmente destrozado.

De acuerdo a testigos, el hombre manejaba a exceso de velocidad y a la altura de una curva perdió el control de la unidad, chocó contra el árbol y se volcó

El conductor fue auxiliado por personas de Proximidad Vial y posteriormente atendido por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes lograron estabilizarlo y trasladarlo a un centro hospitalario.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camioneta Termina Destrozada tras Volcadura en el Periférico Ecológico de Puebla

Debido a las maniobras de rescate, se generaron largas filas de vehículos, ya que ocupaban un carril de los tres del Periférico Ecológico, con sentido a la autopista.

Se recomienda extremar precauciones en caso de circular sobre esta vialidad a la altura del puente de Ocotlán, con dirección a Misiones de San Francisco.

Cabe destacar que, momentos previos a este accidente se registraron dos carambolas en el Periférico Ecológico de Puebla pasando el Boulevard Forjadores a la altura de Cuautlancingo.

En este incidente se vieron involucrados un autobús de pasajeros, un camión, un tráiler con caja seca, una van y dos particulares por lo que también paralizó el tráfico durante varios minutos.

Las autoridades viales hacen un llamado para que los conductores respeten los límites de velocidad y que los tripulantes hagan el uso correcto del cinturón de seguridad.

Con información de N+

MCS