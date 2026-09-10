Accidentes

Conductor Sale del Camino y Termina Volcado Sobre Periférico Ecológico de Puebla

El accidente provocó tráfico debido a que el carril de alta tuvo que ser cerrado a la altura de Coronango con dirección a Misiones de San Francisco.

Volcadura en el Periférico Ecológico de Puebla provoca tráfico lento.Accidente en el Periférico Ecológico de Puebla provoca tráfico lento. Foto: Alberto Tejeda.

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Tráfico en Periférico Ecológico de Puebla, vehículo volcado tras accidente cerró carril de alta. Emergencias atendieron al conductor herido.

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