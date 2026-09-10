Velocidad Promedio de Autos en CDMX Llega a Ser Menor que la de Bicicletas

En promedio, un trayecto en hora pico en alguna de las vías más concurridas de la CDMX avanza a 18 kilómetros por hora, según un análisis elaborado por el Equipo de Datos de N+, realizado entre el 6 de agosto y el 4 de septiembre de 2026.

El caso más extremo de las mediciones fue el 1 de septiembre de 2026, a las 7:30 de la mañana, cuando un trayecto de 12 kilómetros por Circuito Interior calculaba 97 minutos, es decir, una velocidad promedio de 7.4 kilómetros por hora, a una velocidad menor que la de una bicicleta. No hubo lluvia, ni accidente, ni manifestación que lo explicara. Solo fue una mañana más en la Ciudad de México en la semana en la que millones de niños y adolescentes volvieron a clases.

Para elaborar el análisis, el equipo de Datos N+ tomó como base 10 de las vías principales más transitadas de la CDMX, según registros de la SEMOVI (las dos más transitadas de cada zona) y evaluó los tiempos de traslado en los 5 horarios de mayor congestionamiento. Los resultados son el reflejo de la vida cotidiana de la capital donde los habitantes se ven obligados a pasar largos periodos de su día atorados en el tráfico.

Según el análisis, el centro de la ciudad es la zona más congestionada de todas, con una velocidad promedio de 14.7 kilómetros por hora, seguida por el oriente, con 15.7 km/h. Del otro extremo, la zona poniente parece ser la más ligera, con una media de 24.1 kilómetros por hora.

¿Cuánto tardas en recorrer 10 km en las principales vialidades en hora pico en CDMX?

Para medir qué tan saturada está una ruta, sin importar su longitud, medimos cuántos minutos toma recorrer 10 kilómetros en cada vialidad.

Con esa unidad, Viaducto Miguel Alemán resultó la vialidad más congestionada de las 10 medidas, con un promedio de 48.8 minutos por cada 10 kilómetros. Le siguieron San Antonio Abad y Circuito Interior, con 40 minutos cada una, y Calzada de Tlalpan, con 39. El promedio general de estas vialidades en la Ciudad de México es de 33.3 minutos por cada 10 km.

Pero ni el tiempo total ni el tiempo promedio, por sí solos, cuentan toda la historia. Lo que hace difícil planear un traslado en la Ciudad de México no es solo que sea lento, sino que es impredecible.

La carretera libre México-Toluca es el ejemplo más claro: su promedio no fue el más alto (38.8 minutos), pero fue la vialidad más variable de todo el estudio. En su mejor registro, el trayecto tomó 10 minutos en el horario de las 7:30 am, a 60 kilómetros por hora, como cualquier autopista libre. En su peor registro, el mismo tramo tomó más de 100 minutos, a 9 km/h. Es decir, la misma persona, en la misma vialidad y a la misma hora puede tardar 10 veces más de un día para otro, sin ningún motivo aparente.

Calzada de Tlalpan tuvo un rango similar, de entre 37 y 105 minutos según el día, y Circuito Interior osciló entre 30 y 97 minutos. Viaducto Miguel Alemán, en contraste, fue de las vialidades más consistentes: lenta casi siempre, pero rara vez sorprende, para bien o para mal.

Esa incertidumbre es, para quien maneja todos los días en la ciudad, tan pesada como la lentitud misma. No saber si un trayecto va a tomar 15 minutos o una hora y media hace casi imposible calcular a qué hora salir de casa, cuándo recoger a los hijos o a qué hora en realidad se puede llegar a una cita.

En cuanto a los momentos más críticos, el estudio identificó que, en promedio, los lunes y martes a las 7:30 de la mañana son los días más congestionados de la ciudad. El resto de la semana mostró un patrón similar: los tiempos de traslado suben en la salida (7:30am) y vuelven a subir en el regreso (7pm), con menor congestión mientras avanza la mañana y a la hora de la comida.

El viernes fue la excepción: registró el menor tiempo de traslado matutino de toda la semana, aunque por la noche los tiempos volvieron a subir.

El lunes 31 de agosto, día en el que los niños regresaron a la escuela, varios reportes en medios de comunicación y redes sociales reportaron un incremento del 9% en los tiempos de traslado.

La percepción general en la Ciudad de México es que, cuando regresan los niños a la escuela, el tráfico aumenta. Los datos muestran que esa percepción es cierta, pero no en la magnitud en la que se percibe.

Los datos de N+ muestran que el tráfico aumentó 3.8% la semana en la que los niños regresaron a la escuela. El golpe real se concentró en 2 horarios: a las 7:30 de la mañana y a las 2:30 de la tarde, justo cuando los niños entran y salen de la escuela.

En 2025, TomTom, una compañía holandesa de tecnología y GPS, ubicó a la Ciudad de México como la ciudad con mayor congestión del mundo, arriba de ciudades en India, Colombia y Polonia. Nuestros datos confirman esa realidad: con o sin regreso a clases, la ciudad ya se mueve, todos los días, casi al límite de lo que puede soportar.