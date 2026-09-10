Movilidad

Velocidad Promedio de Autos en CDMX Llega a Ser Menor que la de Bicicletas

La diferencia entre la zona más congestionada con la más ligera puede ser de alrededor de 10 kilómetros por hora

Tráfico en calle de la zona centro de la CDMXTráfico en calle de la zona centro de la CDMX. Foto: N+
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