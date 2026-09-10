Habilitan Ruta Alterna tras Colapso de Vialidad por Fuerte Oleaje en Ensenada

Un fuerte oleaje registrado en la zona sur de Ensenada provocó el colapso de aproximadamente 15 metros del camino vecinal sobre la calle 13 de Diciembre, en el Ejido Eréndira.

Ante el daño de la vialidad, se habilitó una ruta provisional a través de los terrenos de una empresa privada que facilitó el acceso para mantener comunicada a la comunidad.



Se espera que las labores de rehabilitación del camino se extiendan por aproximadamente un mes, se exhorta a la comunidad a tomar sus precauciones al transitar por el acceso alterno.

JMR