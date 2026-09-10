Movilidad

Habilitan Ruta Alterna tras Colapso de Vialidad por Fuerte Oleaje en Ensenada

El impacto del mar derrumbó un tramo de 15 metros del camino vecinal en el Ejido Eréndira

El impacto del mar derrumbó un tramo de 15 metros del camino vecinal en el Ejido EréndiraEl impacto del mar derrumbó un tramo de 15 metros del camino vecinal en el Ejido Eréndira | Foto: N+

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