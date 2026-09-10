Localizan Ejemplar de Lobo Marino en el Arroyo Ensenada, BC
De acuerdo con las autoridades municipales, el mamífero marino no presenta lesiones visibles
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Un ejemplar de lobo marino fue localizado en el cauce del Arroyo Ensenada, a la altura de la zona centro del municipio.
Tras un reporte ciudadano, la mañana del pasado jueves 9 de septiembre, elementos de la Policía Ecológica, la Policía Turística y personal de la Estación Centro acudieron al sitio para verificar las condiciones del mamífero marino.
De acuerdo con las autoridades municipales, la especie no presenta lesiones visibles. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó su valoración médica correspondiente y determinó su retorno a mar abierto. La Policía Municipal acordonó el área y exhortó a los transeúntes a evitar acercarse.
JMR