Localizan Ejemplar de Lobo Marino en el Arroyo Ensenada, BC

Un ejemplar de lobo marino fue localizado en el cauce del Arroyo Ensenada, a la altura de la zona centro del municipio.



Tras un reporte ciudadano, la mañana del pasado jueves 9 de septiembre, elementos de la Policía Ecológica, la Policía Turística y personal de la Estación Centro acudieron al sitio para verificar las condiciones del mamífero marino.



De acuerdo con las autoridades municipales, el mamífero marino no presenta lesiones visibles | Foto: DSPM

De acuerdo con las autoridades municipales, la especie no presenta lesiones visibles. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó su valoración médica correspondiente y determinó su retorno a mar abierto. La Policía Municipal acordonó el área y exhortó a los transeúntes a evitar acercarse.



JMR