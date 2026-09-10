Medio Ambiente

Localizan Ejemplar de Lobo Marino en el Arroyo Ensenada, BC

De acuerdo con las autoridades municipales, el mamífero marino no presenta lesiones visibles

Localizan Ejemplar de Lobo Marino en el Cauce del Arroyo Ensenada, BCLocalizan Ejemplar de Lobo Marino en el Cauce del Arroyo Ensenada, BC | Foto: DSPM

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