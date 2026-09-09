PROFEPA Clausura Actividades de Derribo Forestal en Predio de Coatepec, Veracruz

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dio a conocer que fueron clausuradas de manera total y temporal las actividades de derribo y aprovechamiento forestal en un predio de la localidad de Chopantla, municipio de Coatepec.

Esta decisión fue emitida por la dependencia tras detectar trabajos que presuntamente no contaban con documentación para acreditar su legalidad. Durante una inspección realizada en los últimos días, en atención a una denuncia popular.

En atención a dicha denuncia, personal de la PROFEPA constató el derribo de árboles en una superficie de al menos 752 metros cuadrados, detectando una afectación estimada de aproximadamente 7.323 metros cúbicos de madera.

La revisión se efectuó en terrenos del predio denominado Club Hípico Consolapa, el cual se encuentra dentro de una zona de bosque mesófilo de montaña con vegetación secundaria, considerado un ecosistema de alta importancia ambiental y particularmente vulnerable.

Cabe señalar que el municipio de Coatepec forma parte de la zona crítica forestal del Cofre de Perote, razón por la cual toma mayor relevancia la conservación de los recursos forestales de la región montañosa.