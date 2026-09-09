Medio Ambiente

PROFEPA Clausura Actividades de Derribo Forestal en Predio de Coatepec, Veracruz

En la región montañosa del estado veracruzano fueron suspendidas las labores de tala de árboles por la presunta falta de los permisos correspondientes.

PROFEPA Clausura Actividades de Derribo Forestal en Coatepec, VeracruzLa zona donde se reportó la tala es un área crítica forestal del Cofre de Perote. Foto: PROFEPA

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La tala ilegal en Coatepec, Veracruz, fue suspendida por PROFEPA. Sin permisos, se talaron árboles en una zona crítica forestal.

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