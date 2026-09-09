Medio Ambiente

Residuos del Derrame de Hidrocarburo Aún Permanecen en Predios en Veracruz

Habitantes del municipio de Tuxpan, denuncian que bolsas y recipientes con restos de combustible solidificado se encuentran en un lote de dicho municipio. Solicitan que sean retirados

Residuos del Derrame de Hidrocarburo Aún Permanecen en Predios en VeracruzLos habitantes indican que ya han solicitado el retiro de estos materiales. Foto: N+

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Habitantes de Tuxpan denuncian residuos de hidrocarburo en su comunidad. Exigen a Pemex acción inmediata para retirar toneladas de desechos.

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