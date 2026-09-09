Residuos del Derrame de Hidrocarburo Aún Permanecen en Predios en Veracruz

A más de cinco meses del derrame de hidrocarburo registrado durante los primeros meses del año en la zona sur de la entidad veracruzana y cuyos efectos alcanzaron las costas de Tuxpan, parte de los residuos retirados durante las jornadas de limpieza continúa almacenada en predios particulares de dicho municipio localizado al norte del estado de Veracruz.

El material fue concentrado de manera temporal en tres puntos, de los cuales dos están ubicados sobre la carretera que conduce hacia la termoeléctrica “Adolfo López Mateos” y uno más en Playa Emiliano Zapata, esto en la barra sur del municipio.

Hutiquio es el encargado de uno de los terrenos y afirma que el espacio fue utilizado para depositar los residuos presuntamente sin permiso y que ya han solicitado que sean retirados del lugar; sin embargo, indican que no se les ha dado solución.

El encargado también indicó que en el lugar se pueden observar bolsas, así como contenedores y parte de las barreras absorbentes empleadas para recolectar el hidrocarburo.

Según que los tanques son para pruebas, no sé qué cosa; la cosa es que ahí están y no se los llevan.

Hace un llamado a Petróleos Mexicanos para que realice el retiro definitivo de los residuos y el traslado de material a instalaciones autorizadas para el manejo adecuado. Se calcula que en estos sitios aún permanecen entre seis y siete toneladas de desechos contaminantes.