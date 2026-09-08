Medio Ambiente

Reporte del Nivel del Sistema Cutzamala: Conagua Informa Cómo Están las Presas

Las cifras muestran una marcada diferencia respecto de septiembre de 2023, un año de déficit de precipitaciones, cuando registraron en conjunto menos de 40% de su capacidad

Presa del Sistema CutzamalaPresa Valle de Bravo. Foto: Cuartoscuro

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