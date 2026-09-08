Reporte del Nivel del Sistema Cutzamala: Conagua Informa Cómo Están las Presas

Las lluvias recientes han contribuido a beneficiar el almacenamiento de agua en las presas que integran el Sistema Cutzamala.

El reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 7 de septiembre de 2026, muestra que el complejo acumula 648.660 millones de metros cúbicos, equivalente a 82.89% de su capacidad conjunta.

Este nivel representa una diferencia considerable frente al registro del 7 de septiembre de 2023, cuando las presas reportaban un almacenamiento conjunto de 38.92%.

El reporte de Conagua del día 7 de septiembre de 2026 detalla el comportamiento de las tres presas que conforman el sistema. Villa Victoria registra 151.392 millones de metros cúbicos, lo que representa 81.51% de su capacidad.

Por su parte, Valle de Bravo acumula 343.288 millones de metros cúbicos, equivalente a 87.04%, mientras que El Bosque presenta 153.980 millones de metros cúbicos, con un nivel de 76.08%.

En conjunto, las tres presas alcanzan los 648.660 millones de metros cúbicos, que suman un almacenamiento de 82.89%.

Cabe señalar que la información correspondiente al 7 de septiembre de 2023, año en el que se registró déficit de precipitaciones, muestra un escenario muy diferente. En ese momento, Villa Victoria tenía 48.448 millones de metros cúbicos, equivalentes a 26.09% de su capacidad.

Valle de Bravo registraba 139.619 millones de metros cúbicos, con 35.40%, mientras que El Bosque almacenaba 116.480 millones de metros cúbicos, equivalente a 57.55%.

La suma de las tres presas era de 304.547 millones de metros cúbicos, que representaban apenas 38.92% de la capacidad total del Sistema Cutzamala.

De acuerdo con la Conagua, el Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y actualmente proporciona servicio a más de 5.5 millones de habitantes.

FBPT