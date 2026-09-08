Medio Ambiente

Marina Detalla Estrategia Contra el Sargazo para Limpiar Playas del Caribe Mexicano

El operativo contempla el despliegue de 191 elementos navales en las zonas con mayor afectación, entre ellas Cancún

Sargazo en CancúnElementos de la Marina llevan a cabo labores para limpiar el sargazo en Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro

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