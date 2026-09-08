Marina Detalla Estrategia Contra el Sargazo para Limpiar Playas del Caribe Mexicano

La Secretaría de Marina (Semar) fortaleció su estrategia para contener el sargazo mediante un esquema que busca actuar desde el mar antes de que el sargazo llegue a las playas, como las de Cancún, además de reforzar las labores de limpieza en los puntos con mayor afectación.

Detalló que el modelo contempla el monitoreo de las manchas de sargazo, el uso de barreras de contención y el despliegue de embarcaciones especializadas para concentrar y recolectar la macroalga mar adentro.

Con ello, las autoridades buscan disminuir su llegada a la costa y reducir sus efectos sobre los ecosistemas, las comunidades y las actividades turísticas.

A través del Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, la Secretaría de Marina realiza seguimiento satelital de las manchas de sargazo para calcular sus posibles trayectorias y anticipar los sitios donde podrían registrarse arribos.

La información obtenida permite definir con mayor oportunidad dónde desplegar embarcaciones, barreras y personal especializado. La estrategia también contempla la utilización de barreras dinámicas para redirigir y concentrar la macroalga, con el objetivo de facilitar su recolección antes de que llegue a las playas.

Actualmente, Marina mantiene un despliegue compuesto por 11 buques sargaceros costeros, cada uno con capacidad para recolectar hasta 20 toneladas; un buque sargacero oceánico, dos sargaceras anfibias, 13 mil 230 metros de barreras de contención y 18 embarcaciones menores.

Como parte del fortalecimiento de las operaciones, el buque Sargassum se encuentra en proceso de alistamiento. Su incorporación permitirá elevar la capacidad diaria de recolección en el mar de 627 a mil 227 toneladas.

FBPT