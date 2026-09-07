Medio Ambiente

Así Está el Sistema Cutzamala tras Lluvias Torrenciales en el Centro de México

La Comisión Nacional del Agua reporta niveles de agua superiores a los del mismo periodo del año pasado

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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