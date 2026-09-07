Así Está el Sistema Cutzamala tras Lluvias Torrenciales en el Centro de México

Las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en el centro de México han favorecido el aumento de agua en el Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento del Valle de México.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en septiembre del año pasado este complejo de presas se encontraba al 76.57% de su capacidad, y actualmente está al 82.72%, es decir, 6.15 puntos porcentuales más.

Al corte del 6 de septiembre 2026, el Cutzamala alcanzó un nivel de 647,266,000 metros cúbicos de agua, de los 782,521,000 de su capacidad total.

Según los datos más recientes del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y de la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, las tres principales presas tienen actualmente los siguientes niveles:

Villa Victoria: Está al 81.51% de su capacidad, con 151.392 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 86.92% de su capacidad, con 342.794 millones de metros cúbicos.

El Bosque: Está al 75.63% de su capacidad, con 153.080 millones de metros cúbicos.

El Sistema Cutzamala es un complejo de presas y plantas con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua para la población e industria de la Ciudad de México y el Estado de México.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De sus 7 presas, 3 son de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y 4 son derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo).

De acuerdo con información del Gobierno de México, es considerada una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

Este sistema aporta el 26% del agua potable que se consume en el valle de México, y el resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales.

SPB