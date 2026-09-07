Alerta por Lluvia Fuerte y Granizo en CDMX: Hacen Llamado en Todas las Alcaldías

Las fuertes lluvias continuarán hoy en la Ciudad de México, por lo que las autoridades activaron alerta amarilla para toda la capital del país.

Este lunes será un día lluvioso en gran parte de la República mexicana, incluida la Ciudad de México, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones de las próximas horas serán efecto de varios fenómenos meteorológicos, entre ellos, el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión y la nueva onda tropical 37.

El Meteorológico Nacional alertó que las lluvias y el granizo en CDMX podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Se tiene previsto que las precipitaciones en la CDMX, que podrían alcanzar entre 15 y 29 milímetros, se registren a partir de las 13:30 horas y se extiendan hasta la madrugada del martes, en todas las alcaldías.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) lanzó una serie de recomendaciones a la población ante el pronóstico de las fuertes lluvias con probabilidad de granizo, y son las siguientes:

No olvidar paraguas o impermeable.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundaciones.

Conducir con precaución ante el riesgo de árboles caídos u objetos arrastrados por el agua.

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caída.

Ante alguna emergencia, comunícate a los teléfonos de emergencias 911; a Locatel, al 5556581111; o a la SGIRPC, al 5556832222.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 07/09/2026 y la madrugada del martes 08/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/nlJs9quf8I — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 7, 2026

RMT