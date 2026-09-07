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Alerta por Lluvia Fuerte y Granizo en CDMX: Hacen Llamado en Todas las Alcaldías

Toma tus precauciones: Las precipitaciones de este lunes podrían generar encharcamientos y caída de árboles

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Alerta por Lluvias Intensas en México: Pronostican Fuertes Precipitaciones en 21 Estados

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¡Alerta en CDMX! Fuertes lluvias y granizo podrían causar encharcamientos y caída de árboles. Toma precauciones y mantente informado sobre las recomendaciones de Protección Civil.

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