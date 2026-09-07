Aseguran Seis Autos de Alta Gama tras Cateo en Edificio en San Pedro, Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguraron al menos 6 vehículos de alta gama después de realizar un cateo en un edificio ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, con el objetivo de seguir el rastro de dinero de supuesta procedencia ilícita.

Como parte de las indagatorias, agentes ministeriales y autoridades federales buscan a presuntos operadores del crimen organizado y su relación con el huachicol fiscal, e investigan supuestos delitos financieros.

Personal la unidad de investigación especializada en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en extensión de dominio con orden de registro en mano se movilizaron a una zona residencial de la colonia Valle de San Ángel, Sector Frances, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El cateo se dio poco después de las 10 de la mañana en la propiedad de nombre “Edificios del Ángel”, ubicados en avenida Roberto Garza Sada, entre Manuel Gómez Morín y Jerónimo Siller. El inmueble fue registrado en su totalidad, todos sus pisos, bodegas, estacionamientos y oficinas.

De acuerdo con los primeros reportes, en el sitio se realizó la búsqueda de indicios como dinero en efectivo, divisas extranjeras, cajas fuertes, obras de arte, bienes muebles de alto valor, joyas, relojes. Poco antes del medio día se llevaron 6 automóviles de alta gama.

Además, en la investigación se rastrean equipos de cómputo, discos duros externos o internos, dispositivos de almacenamiento usb, teléfonos celulares o cualquier equipo de grabación, así como facturas, documentos fiscales, transferencias bancarias o demás datos que se relacionen con la adquisición de procedencia dudosa.