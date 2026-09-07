Seguridad

Aseguran Seis Autos de Alta Gama tras Cateo en Edificio en San Pedro, Nuevo León

Las autoridades estatales investigan supuestos delitos financieros en la colonia Valle de San Ángel

Aseguran autos de alta gama tras cateo en San PedroLos seis autos de alta gama se encontraban dentro del edificio cateado. Foto: José Rojas

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