Investigan a Policía Municipal por Presunto Abuso en Celdas de Zuazua, Nuevo León

Un policía activo de Zuazua, Nuevo León, es investigado por una presunta agresión sexual en las mismas celdas del cuartel policial del municipio. Agentes ministeriales acudieron al sitio durante el fin de semana para llevar a cabo las indagatorias correspondientes por este caso.

De acuerdo con los primeros reportes, la investigación se llevó a cabo debido a que una mujer denunció que después de ser detenida por supuestas faltas administrativas presuntamente fue víctima de de abuso sexual por parte de un oficial que se encontraba en turno.

La agresión se registró presuntamente durante la madrugada del sábado 5 de septiembre en las celdas de la Secretaría de Seguridad Pública de General Zuazua, Nuevo León, ubicadas en la calle Hermanos Gutiérrez de Lara y Benito Juárez, después de que la mujer fue detenida en calles de la colonia Valle de Santa Elena durante la noche del viernes.

La víctima expuso a sus familiares el presunto abuso que sufrió cuando se encontraba dentro de una de las celdas, y fueron ellos quienes llevaron a cabo la denuncia con los agentes ministeriales para iniciar las investigaciones correspondientes.