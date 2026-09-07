Seguridad

Investigan a Policía Municipal por Presunto Abuso en Celdas de Zuazua, Nuevo León

Una mujer denunció haber sido víctima del oficial después de ser detenida por presuntas faltas administrativas

Secretaría de Seguridad Pública de General ZuazuaAgentes ministeriales acudieron a la Secretaría de Seguridad Pública de General Zuazua para iniciar la investigación. Foto: Luis Mendoza
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Investigan a Policía Municipal por Presunto Abuso en Celdas de Zuazua, Nuevo León