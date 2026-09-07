Atacan a Disparos a Policías en Carretera Tuxpan-Tampico; Una Camioneta fue Asegurada

En el puerto de Tuxpan, se reportó una presunta agresión armada en contra de elementos de la Policía del Estado, lo que desató un fuerte operativo de seguridad.

De acuerdo con la información obtenida, elementos estatales circulaban sobre la carretera Tuxpan-Tampico, cuando a la altura del kilómetro 11, hombres armados les habrían disparado desde una camioneta en movimiento.

Eso provocó un enfrentamiento a disparos, que finalmente terminó con el aseguramiento de una camioneta, pero los presuntos agresores lograron darse a la fuga.

Cabe destacar que esta carretera permaneció parcialmente cerrada en un carril en dirección al puerto de Tuxpan por varios minutos, mientras se realizaban las diligencias.

En el operativo de búsqueda de los presuntos participaron elementos del Ejército, así como de la Guardia Nacional. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. Tampoco se ha confirmado la existencia de personas o elementos lesionados tras este suceso de violencia.