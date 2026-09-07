Seguridad

Atacan a Disparos a Policías en Carretera Tuxpan-Tampico; Una Camioneta fue Asegurada

La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se activó un operativo de búsqueda de los involucrados, quienes lograron darse a la fuga

La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continuaba la búsqueda de los involucrados.La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continuaba la búsqueda de los involucrados. Foto: N+

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En la carretera Tuxpan-Tampico sujetos armados atacan a policías y escapan. Una camioneta fue asegurada tras el enfrentamiento. El operativo de búsqueda en marcha.

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