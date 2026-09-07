Seguridad

Detectan en Aduana de Tamaulipas Más de 760 mil Dólares Ocultos en Paquetes

Entre las acciones destaca la liberación de una persona que se encontraba privada de la libertad en Nuevo Laredo, así como la detención de un hombre

Autoridades Reportan Aseguramientos y Detenciones tras Operativos en TamaulipasAutoridades Reportan Aseguramientos y Detenciones tras Operativos en Tamaulipas. Foto: SSPC

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