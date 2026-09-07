Detectan en Aduana de Tamaulipas Más de 760 mil Dólares Ocultos en Paquetes

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, autoridades federales y estatales realizaron distintos operativos en Tamaulipas que dejaron detenciones, aseguramiento de armas, cartuchos, equipo táctico y casi 770 mil dólares, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En Nuevo Laredo, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un hombre a quien le aseguraron tres armas cortas, cuatro cargadores, 53 cartuchos y un vehículo.

Durante esta misma acción, las autoridades reportaron la liberación de una persona que se encontraba privada de la libertad.

En otro operativo realizado en los carriles de importación del Puente Internacional III, en Nuevo Laredo, elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas detuvieron a un hombre y aseguraron 769 mil 795 dólares.

Autoridades Reportan Aseguramientos y Detenciones tras Operativos en Tamaulipas. Foto: SSPC

Además, en Nueva Ciudad Guerrero, elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Policía Estatal, aseguraron 21 cargadores, 270 cartuchos, tres chalecos tácticos, tres cascos y dos vehículos.

La SSPC informó que estas acciones forman parte de los operativos coordinados que se realizan en distintos estados del país como parte de las labores del Gabinete de Seguridad.