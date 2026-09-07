Hacen Boquete en el Techo y Roban Caja Fuerte en Comercializadora de Monterrey

Delincuentes aprovecharon la poca vigilancia, hicieron un boquete en el techo de un negocio y se llevaron una caja fuerte con al menos 110 mil pesos en el Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El robo se registró en la avenida Colón, cerca del cruce con la calle Juan Méndez.

El negocio afectado se trata de una comercializadora que estaba por comenzar actividades la mañana del lunes, cuando los empleados al llegar se percataron de los daños en el techo y la falta de la caja fuerte con el dinero, por lo que dieron aviso a las autoridades. Elementos de la Policía de Monterrey arribaron al sitio y confirmaron el robo.

Al sitio también llegaron agentes ministeriales quienes solicitaron al personal de servicios especiales para recabar evidencias del atraco en la comercializadora en el Centro de Monterrey. Las autoridades llevaron a cabo las indagatorias correspondientes para determinar como ocurrieron los hechos e identificar a los ladrones.

Los robos a distintos comercios en este cuadrante de la ciudad han sido recurrentes y no es el primero que se registra con un boquete en la fachada. Además de la avenida Colón, arterias principales como Cuauhtémoc, Madero y Juárez han sido blanco de los ladrones, que hasta el momento siguen libres causando daño a los pequeños empresarios.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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