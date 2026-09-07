Seguridad

Hacen Boquete en el Techo y Roban Caja Fuerte en Comercializadora de Monterrey

Los delincuentes se llevaron al menos 110 mil pesos del negocio ubicado en el centro de la ciudad

Robo a comercializadora en el Centro de MonterreyElementos de la Policía de Monterrey arribaron a la comercializadora para investigar el robo. Foto: N+

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