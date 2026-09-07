FGR Revela Detalles sobre Red de Contrabando de Hidrocarburo de los Hermanos Farías

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, ofrece este lunes una conferencia de prensa sobre el contrabando de hidrocarburos: huachicol fiscal.

Aseguró que esta red es una de las estructuras de corrupción más sofisticadas que el país ha enfrentado, por vía marítima. Destacó que los buques cargados de hidrocarburos zarpaban de Texas con revisiones simuladas, ya que su contenido se declaraba como aceite o aditivo. Acusó que para esta acción operaban servidores públicos y agentes aduanales, quienes recibían pagos por cada embarque que dejaban pasar.

También señaló que se inhabilitaban las cámaras de las aduanas para evitar el registro de los buques. Este combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, pero que eran solo fachada, ya que daban entrada a otros registros.

En la relatoría de la red de contrabando, la fiscal destacó que los hermanos Farías, quienes eran contraalmirantes de la Secretaría de Marina, Manuel Roberto y Fernando "N", conocidos como la banda de "Los Primos", operaban esta compleja red criminal.

Las investigaciones arrojaron que había operación en Sonora, Colima, Ciudad de México y Baja California.

Ernestina Godoy advirtió que una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionen la confianza depositada en ellos, y puso como ejemplo al actual secretario de Marina, Raymundo Morales, el cual ha estado atento al seguimiento de las investigaciones.

La fiscal afirmó que quien haya usado un cargo público, un uniforme o una aduana para cometer un crimen, responderá ante la justicia.

Información N+