Seguridad

FGR Revela Detalles sobre Red de Contrabando de Hidrocarburo de los Hermanos Farías

La fiscal señala que los buques cargados con hidrocarburo partían desde Texas, esto en colusión con funcionarios públicos

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