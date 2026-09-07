Seguridad

Policías de Matlapa Quedan Fuera de sus Cargos Tras Muerte de Detenido en SLP

Los elementos fueron retirados de sus funciones mientras se investigan las circunstancias del fallecimiento de un hombre de 47 años.

Investigan a Policías de Matlapa por Muerte de un DetenidoInvestigan a Policías de Matlapa por Muerte de un Detenido. Foto: N+

Destacado

La Fiscalía determinará la causa de la muerte y si existe alguna responsabilidad por parte de los agentes involucrados en la detención

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+