Policías de Matlapa Quedan Fuera de sus Cargos Tras Muerte de Detenido en SLP

Elementos de la Policía Municipal de Matlapa fueron separados de sus funciones mientras la Fiscalía General del Estado investiga las circunstancias en las que murió Fermín Isabel Antonio, de 47 años, quien había sido detenido horas antes.

El hombre fue asegurado la noche del sábado luego de verse involucrado en un percance vial y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida. Hasta el momento, la causa del fallecimiento no ha sido informada oficialmente.

Tras conocerse el deceso, habitantes de Picholco, comunidad perteneciente a Axtla de Terrazas, acudieron a la comandancia de Matlapa, donde retuvieron durante algunos momentos a policías municipales. Además, bloquearon la carretera federal a la altura de Jalpilla para exigir justicia.

El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que autoridades estatales establecieron comunicación con las alcaldesas de Matlapa y Axtla de Terrazas, además de dialogar con los habitantes inconformes mediante personal estatal y elementos de la Guardia Civil Estatal.

Como resultado de las negociaciones, se acordó separar de manera inmediata de sus cargos a los policías señalados, mantener abierta la investigación penal y brindar acompañamiento a los familiares de la víctima.

Los elementos fueron liberados después de permanecer retenidos y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Ahora corresponderá a la autoridad ministerial establecer la causa exacta del fallecimiento y determinar si existe alguna responsabilidad por parte de los policías que participaron en la detención de Fermín Isabel Antonio.