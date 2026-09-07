Seguridad

Rescatan a Joven con Síndrome de Down tras Caminar Desorientado en Monterrey, NL

La persona fue vista por autoridades cerca de las instalaciones del Parque Fundidora

Joven desorientadoAutoridades rescataron al joven con síndrome de down. Foto: Policía Monterrey

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+