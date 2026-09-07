Rescatan a Joven con Síndrome de Down tras Caminar Desorientado en Monterrey, NL

Un joven con síndrome de Down recibió ayuda por elementos de seguridad luego de ser visto caminando de manera desorientada a las afueras del Parque Fundidora, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Autoridades ubicaron al joven a través de cámaras de seguridad, por lo que de inmediato el C4 de Monterrey alertó a oficiales de la corporación para que se acercaran a este punto. A su llegada, personal del Parque Fundidora ya se encontraba acompañando a la persona desorientada.

Los elementos lograron identificar al joven como José David, de 22 años de edad, quien informó a las autoridades que había salido de su hogar debido a que no contaban con energía eléctrica. Autoridades procedieron a resguardarlo y llevarlo de vuelta a su propiedad.

José David informó a los elementos de seguridad que su hogar se encontraba en la colonia Pablo A. de la Garza, por lo que de inmediato fue trasladado hasta este punto para que pudiera llegar a salvo.

Al llegar hasta domicilio, oficiales localizaron a la madre del joven, quien comentó que no se percató de que se había salido de su casa ya que se encontraban sin energía eléctrica y aún estaba oscuro.