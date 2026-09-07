Internacional

Bolivia Decreta Duelo Nacional por Víctimas de Explosión en Cuartel Militar; Hay 8 Muertos

El hallazgo entre los escombros del cuerpo de un soldado elevó a ocho los fallecidos; además, seis personas siguen desaparecidas

Bolivia Declara Luto Nacional por Explosiones en Cuartel Militar; Hay 8 MuertosPersonal militar camina por la zona afectada por fuertes explosiones que dejaron personas muertas y heridas en un cuartel militar, en Viacha, Bolivia. Foto: Reuters

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