Bolivia Decreta Duelo Nacional por Víctimas de Explosión en Cuartel Militar; Hay 8 Muertos

Las autoridades de Bolivia siguen sin conocer las causas de las dos explosiones mortales en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar', en Viacha, a 35 kilómetros de La Paz; debido al número de víctimas, el mandatario del país sudamericano, Rodrigo Paz, decretó este lunes duelo nacional.

En las últimas horas se realizó el hallazgo entre los escombros del cuerpo de un soldado que elevó a ocho el número de fallecidos, donde además seis personas continúan desaparecidas, informó el Ministerio de Defensa.

Se presume que el cuerpo correspondería al “soldado Álex Ignacio Mamani", perteneciente al Segundo Escalón del Centro de Guarnición Militar de Viacha, señaló el ministerio en un comunicado.

"Los restos mortales fueron levantados por la Policía Boliviana y trasladados a la morgue, donde serán sometidos al correspondiente procedimiento de reconocimiento por parte de sus familiares", detalló.

Horas antes, también fue hallado sin vida bajo los escombros el instructor del Centro de Mantenimiento de Material Bélico, el sargento Freddy Mauro Quisbert Vega.

Debido a las pérdidas humanas, el mandatario de Bolivia anunció además que se realizará una revisión de todo el sistema nacional de artefactos explosivos que realizan las Fuerzas Armadas.

"Se revisará el manejo de estos depósitos, el manejo protocolar de recepción, almacenamiento, custodia y disposición del material sensible en todas las unidades militares del país”, aclaró.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en el cuartel militar de Viacha hubo dos detonaciones, una que presuntamente involucró pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el sector.

La segunda explosión fue de una magnitud "considerablemente mayor y su causa todavía no ha sido determinada técnicamente", según un comunicado de prensa.

La Fiscalía abrió una investigación por este suceso, por los presuntos delitos de "homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos”.

HVI