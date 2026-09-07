‘Soy Un Director Sin Escuela’: El Profesor que Salvó a 900 Alumnos de Inundación en Nepal

Una inundación provocada por un deslave avanzó hacia una escuela de Trishuli Bazar, al norte de Nepal, donde se encontraban 900 alumnos. Con el agua acercándose a las instalaciones, el director Rajendra Dawadi tuvo apenas unos minutos para reaccionar. Recordó las advertencias que había recibido esa mañana y, ante el peligro alertó a los estudiantes.

Dawadi tomó en cuenta las advertencias que recibió esa mañana y decidió decirle a los estudiantes que se refugiaran en un lugar seguro. "Soy un director sin escuela", expresó Dawadi al recordar lo ocurrido.

Rajendra Dawadi, de 47 años y director de la escuela secundaria Trishuli Bazaar, aparece en un jardín cercano a su vivienda en Nepal. Foto: AFP

Eran aproximadamente las nueve de la mañana cuando un empleado de la institución llegó al centro educativo alertando sobre la emergencia.