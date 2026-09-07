Internacional

‘Soy Un Director Sin Escuela’: El Profesor que Salvó a 900 Alumnos de Inundación en Nepal

Rajendra Dawadi tomó una decisión de emergencia que permitió poner a salvo a cientos de estudiantes antes de que un deslave destruyera por completo el plantel donde trabajaba

Inundación en Nepal.Un hombre camina frente a una vivienda afectada por las inundaciones repentinas en Devighat, Nepal. Foto: AFP

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