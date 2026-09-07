Automóvil Termina Volcado tras Chocar con Otro Vehículo en Cholula, Puebla

Un aparatoso accidente se reportó en el Boulevard Municipio Libre perteneciente a la demarcación poblana de San Andrés Cholula, luego de que un automóvil terminó volcado después de chocar con otro vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió a la altura de la inspectoría de Concepción La Cruz, lugar al que llegaron los cuerpos de emergencias para atender la colisión.

🧑🏻‍🚒🚙 Bomberos y paramédicos de #SanAndrésCholula atendieron un choque con volcadura, en el Bulevar Municipio Libre, a la altura de Concepción La Cruz.



🚑 Una persona resultó lesionada y recibió atención en el lugar.



🛡️ Se realizó mitigación de riesgos. pic.twitter.com/SzU3HBaDBl — SSPPC San Andrés Cholula (@SSPPCSnAndresCH) September 7, 2026

Fue aproximadamente a las 12:00 horas de este lunes 7 de septiembre de 2026 se registró el choque de dos automóviles terminando uno volcado sobre el Boulevard Municipio Libre.

Durante dicho accidente en la zona conurbada de Puebla se registró una persona lesionada, misma que fue atendida por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) del municipio de San Andrés Cholula.

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Tras brindarle atención prehospitalaria al afectado, las autoridades se encargaron del retiro de las unidades siniestradas y la mitigación de riesgos para la población a la altura de la inspectoría de Concepción La Cruz.

Con información de N+

GMAZ