Accidentes

Automóvil Termina Volcado tras Chocar con Otro Vehículo en Cholula, Puebla

Cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el Boulevard Municipio Libre para atender a una persona que resultó lesionada durante el accidente

Accidente Choque Volcadura Automóvil Boulevard Municipio Libre San Andrés Cholula PueblaVolcadura de Automóvil Deja un Lesionado en San Andrés Cholula, Puebla. Foto: X @SSPPCSnAndresCH

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Auto volcado en San Andrés Cholula tras colisión en Boulevard Municipio Libre. Emergencias atendieron a un lesionado.

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