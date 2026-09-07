Calendario Hoy No Circula del 7 al 12 de Septiembre 2026: Así Aplica Según CAMe

Debido a lo volátil de la calidad del aire en CDMX y Edomex, los automovilistas deben estar pendientes del Hoy No Circula para saber si pueden transitar con su carro, de acuerdo con su holograma, placas y engomado.

Por ello, acá te traemos el calendario semanal del 7 al 12 de septiembre de 2026 sobre cómo opera el programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

De igual manera es importante que los automovilistas revisen continuamente si hay contingencia ambiental, ya que esto activa el Doble Hoy No Circula lo cual afecta a más hologramas, placas y engomados de lo habitual.

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Hasta el momento, el programa Hoy No Circula del 7 al 12 de septiembre operará con normalidad y así se aplicará el calendario todos los días de esta semana en vehículos de uso particular en la Ciudad de México y el Estado de México:

Lunes 7 de septiembre: No circulan carros con holograma 1 y 2, terminación de placas 5 y 6, engomado AMARILLO.

Martes 8 de septiembre: No circulan autos con holograma 1 y 2, terminación de placas 7 y 8, engomado ROSA.

Miércoles 9 de septiembre: No circulan coches con holograma 1 y 2, terminación de placas 3 y 4, engomado ROJO.

Jueves 10 de septiembre: No circulan autos con holograma 1 y 2, terminación de placas 1 y 2, engomado VERDE.

Viernes 11 de septiembre: No circulan carros con holograma 1 y 2, terminación de placas 9 y 08, engomado AZUL.

Sábado 12 de septiembre: No circulan todos los autos con holograma 2, los coches con holograma 1 y terminación de placa PAR, ni placas foráneas.

Domingo 13 de septiembre: No aplica el Hoy No Circula, por lo que todos los carros pueden transitar.

El programa de CAMe y Sedema opera de lunes a sábado en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

Mientras no se active el Doble Hoy No Circula, los vehículos que están exentos de las restricciones son los autos con holograma doble cero y cero, los eléctricos e híbridos, las motocicletas y el transporte público, solo por mencionar algunos.

Para consultar la calidad del aire en CDMX y Edomex, puedes ingresar a la Dirección de Monitoreo Atmosférico, en el siguiente enlace: www.aire.cdmx.gob.mx para saber si hay contingencia ambiental o no.

La multa por circular en un día prohibido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.2o a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones del programa de Sedema en CDMX y Edomex.

El Hoy No Circula entró en vigor desde 1990 con la finalidad de mantener las condiciones del aire estables, así como disminuir la emisión de contaminantes, además de que la medida ayuda a que no se saturen las vialidades.

PPP