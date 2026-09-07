Movilidad

Reporte Vial de Carreteras Cerradas por Bloqueos o Accidentes en México

Autoridades alertan por lluvia en diversas vialidades; maneja con precaución y evita percances

Bloqueo en la carretera México-TolucaBloqueo en la carretera México-Toluca por conflicto agrario. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención conductores! Lluvias y bloqueos afectan carreteras en México. Consulta qué vialidades están cerradas y maneja con precaución para evitar accidentes.

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