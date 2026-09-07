Reporte Vial de Carreteras Cerradas por Bloqueos o Accidentes en México

Toma tus precauciones, si vas a conducir hoy en carretera. Aquí te decimos en qué autopistas hay cierres viales por accidentes o bloqueos, en México.

En algunas ocasiones, la lluvia provoca accidentes en las vialidades y hoy seguirán las fuertes precipitaciones en gran parte del país por varios fenómenos meteorológicos, entre ellos, el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión y la onda tropical 37, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Caminos y Puentes Federales (Capufe) alertó por lluvia en varias carreteras del país, por lo que recomendó circular con precaución y atender los señalamientos viales para evitar accidentes ante las adversidades del clima.

A continuación, te damos un reporte sobre el estado de las carreteras, según Capufe y la Guardia Nacional (GN).

12:09 horas: Un pesada unidad volcó en la autopista México-Puebla, en el kilómetro 74+500, con dirección a Puebla.

#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 074+500 de la autopista México-Puebla, con dirección Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/RqojjZriK2 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 7, 2026

11:59 horas: Cierre parcial a la circulación por presencia de manifestantes en la caseta Osiris de Guadalupe, cerca del kilómetro 098+000 de la carretera Zacatecas-Aguascalientes.

11:19 horas: Capufe emitió una alerta por accidentes en los kilómetros 57, 63 y 75 de la Autopista México-Cuernavaca. “Recuerda que el pavimento mojado reduce el agarre de los neumáticos y puede duplicar la distancia que necesitas para frenar por completo”, señaló la dependencia.

09:42 horas: Aparatoso accidente cerca del kilómetro 263+200 de la autopista Puebla-Córdoba, con dirección a Córdoba, Veracruz.

08:49 horas: Un Tráiler volcó en el kilómetro 039+000 de la Autopista México-Puebla, a la altura de Ixtapaluca.

08:41 horas: Se registró lluvia en la Autopista Chamapa-Lechería. “Disminuye tu velocidad y maneja con precaución”, alertó Capufe.

08:39 horas: Cierra parcial a la circulación por un accidente en la Autopista México-Cuernavaca, en el kilómetro 46, con dirección a la Ciudad de México.

07:36 horas: Capufe informó sobre la presencia de neblina y lluvia en varias zonas de la Autopista México-Cuernavaca.

07:33 horas: Caminos y Puentes Federales reportó carga vehicular en la Autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 98.

06:12 horas: Un grupo de manifestantes se movilizó en la caseta Huitzo de la Autopista Tehuacán-Oaxaca, sin cierre a la circulación.

05:35 horas: Fuerte accidente en la carretera estatal 510 en El Marqués, Querétaro, donde un autobús de pasajeros intentó ganarle el paso al tren. La vialidad fue cerrada en su totalidad por las labores de rescate. No se reportaron víctimas.

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02:17 horas: Cierre total a la circulación en la Autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 58, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), por un accidente.

RMT