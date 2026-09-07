Así Fue el Accidente de Pipa de Gas en Gran Canal del Desagüe, en la GAM

El accidente de la pipa de gas ocurrió en la Avenida Gran Canal del Desagüe, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), al norte de la Ciudad de México (CDMX), sin que se reportaran personas lesionadas.

Una pipa de gas se impactó contra un vehículo particular sobre avenida Gran Canal del Desagüe, con dirección a la avenida San Juan, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.



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Un auto habría provocado que la pipa se patinara en el pavimento por la acumulación de lodo, luego de las fuertes lluvias de las últimas horas, de acuerdo con los primeros reportes.

La pipa, que al momento del choque no transportaba gas, quedó en sentido contrario, metros antes de la Calzada San Juan de Aragón. El auto involucrado en el percance se dio a la fuga.

Toma tus precauciones al conducir. Se prevé que siga lloviendo en la Ciudad de México este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y granizo en la capital del país, por la onda tropical 37.

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RMT