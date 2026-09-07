Accidentes

Así Fue el Accidente de Pipa de Gas en Gran Canal del Desagüe, en la GAM

El pavimento mojado por la lluvia de las últimas horas contribuyó a que la unidad chocara

Héroes de Chapultepec, Gustavo A. Madero | Samuel Luna Ruiz

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Pavimento mojado y lodo: así fue el accidente de la pipa de gas en la GAM. Sin heridos, pero el auto se dio a la fuga. Pronóstico de más lluvias en CDMX.

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