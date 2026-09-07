Reportan 3 Hombres Apuñalados en Nueva York

Servicios de emergencia y elementos policiales acudieron al barrio Crown Heights, donde se reportó que tres hombres fueron atacados con un arma blanca este lunes.

De acuerdo con los medios Al Jazeera y ABC, los responsables aún no han sido detenidos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:48 horas entre la calle Carroll y la avenida Utica. Las víctimas son dos hombres de 23 y 32 años, quienes sufrieron heridas por arma blanca en el cuello, mientras que un hombre de 36 años fue lesionado en el rostro.

Los tres hombres fueron llevados al Kings County Hospital para recibir atención médica.

La policía de Nueva York lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias.

Dichos ataques ocurrieron horas antes de las celebraciones del Desfile del Carnaval de Nueva York, uno de los eventos multitudinarios que se realizan en Crown Heights y que reúne a miles de personas en Brooklyn.

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