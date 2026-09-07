Muere Menor de Edad y Un Adulto en Choque Múltiple en Valtierrilla, Guanajuato

Un choque múltiple registrado sobre la carretera Salamanca-Celaya, a la altura de la comunidad de Valtierrilla, dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas una menor de 7 años y un adulto.

En el accidente participaron tres vehículos; uno de ellos terminó prácticamente debajo de la caja de un camión tipo torton debido al fuerte impacto.

Conductores que pasaban por el lugar llamaron a la central de emergencias 911, pidiendo el apoyo de personal de seguridad y rescate.

Cuerpos de emergencia y autoridades acudieron al lugar, donde confirmaron los fallecimientos y realizaron las labores correspondientes.

Elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargaron de hacer el levantamiento de los cuerpos de las víctimas fatales para hacerles la autopsia de ley.

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La zona permaneció bajo resguardo mientras se efectuaban las diligencias y el retiro de las unidades, además de registrarse afectaciones a la circulación.

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos y la identidad de las personas fallecidas, así como si hubo personas detenidas.