Accidentes

Muere Menor de Edad y Un Adulto en Choque Múltiple en Valtierrilla, Guanajuato

Una de las unidades involucradas terminó prácticamente debajo de la caja de un camión tipo torton tras el impacto

Muere Menor de Siete Años y Un Adulto en un Choque en la Carretera Salamanca - Celaya.Muere Menor de Siete Años y Un Adulto en un Choque en la Carretera Salamanca - Celaya. Foto: N+

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Tres automóviles participaron en los hechos entre ellos un camión de carga tipo torton, el tráfico se vio afectado por algunas horas.

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