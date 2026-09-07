Automóvil es Tragado por Socavón de Grandes Dimensiones en Veracruz

Un vehículo compacto de color negro terminó al fondo de un socavón de grandes dimensiones que se formó al momento de que la unidad circulaba por la zona norte de la ciudad.

Este incidente ocurrió en la esquina de la calle De las Rosas y Veracruz perteneciente al fraccionamiento Ruiz Cortines en los límites con la Colonia Miguel Ángel de Quevedo y el Fraccionamiento Los Pinos.

Presuntamente el origen del reblandecimiento de la tierra y posterior formación del socavón se debió a la lluvia que cayó durante la madrugada y a una fuga de agua en una manguera. En el lugar se puede apreciar la manguera que continúa derramándose debajo de la unidad siniestrada.

Autoridades acudieron al punto para tomar conocimiento de este suceso, y acordonaron la zona como medida de precaución para evitar un accidente mayor, puesto que el socavón se sigue deslavando en su interior.

El conductor resultó ileso y salió por su propio pie de interior de la unidad, señaló que el socavón se formó cuando el giró de la calle De las Rosas para incorporarse a la Avenida Veracruz, y se hundió su vehículo, señala solo cerro los ojos y la mitas de su unidad ya se encontraba al interior del hundimiento.

En el lugar solo se reporta bloqueo parcial a la vialidad por el acordonamiento de la unidad accidentada. Se espera en próximos minutos se espera arribe una grúa que se encargué del retiro del vehículo del interior del socavón. El saldo de este suceso son daños materiales cuantiosos.