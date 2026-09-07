Accidentes

Automóvil es Tragado por Socavón de Grandes Dimensiones en Veracruz

La zona fue acordonada debido a que el terreno continúa deslavándose y representa un riesgo para quienes transitan por el lugar

Automóvil color negro cae en socavón mientras circulaba por calles de VeracruzAutomóvil color negro cae en socavón mientras circulaba por calles de Veracruz. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un automóvil terminó en un socavón en el Fraccionamiento Ruiz Cortines en la ciudad de Veracruz. La zona sigue deslavándose por ello autoridades acordonaron el área.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+