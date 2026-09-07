Seguridad

Hallan Restos Óseos Sobre una Tumba en Panteón de Ciudad Juárez

Autoridades buscan identificar a quien extrajo los restos de la tumba y conocer el motivo de la exhumación

Hallan Restos Óseos Sobre una TumbaHallan Restos Óseos Sobre una Tumba. Foto: N+

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Descubren restos humanos en una bolsa sobre una tumba en Ciudad Juárez. La investigación se centra en el motivo y autor de la exhumación.

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