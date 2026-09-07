Hallan Restos Óseos Sobre una Tumba en Panteón de Ciudad Juárez

La tarde del pasado domingo fue reportado al número de emergencias 911 el hallazgo de restos óseos dentro de una bolsa que se encontraba sobre una tumba en el panteón Tepeyac, ubicado en el cruce de las calles Madrid y Holanda, en la colonia Linda Vista, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, una persona que se encontraba en el sitio realizó el llamado luego de observar un cráneo, huesos y prendas de vestir que sobresalían de la bolsa negra de plástico.

Ante esto, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes aseguraron la zona y dieron aviso a las autoridades correspondientes para realizar el levantamiento de evidencias y determinar el origen de los restos encontrados.

Finalmente, esta mañana de lunes se dio a conocer que, tras llevar a cabo las investigaciones correspondientes, la Agencia Estatal de Investigación determinó que los restos óseos habían sido extraídos de una tumba del panteón.

Por lo anterior, la investigación se encuentra enfocada en determinar quién exhumó los restos y cuál fue el motivo para sacarlos de la tumba. Se espera que, una vez que se cuente con mayor información, las autoridades den a conocer más detalles sobre el caso.