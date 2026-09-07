Hombre Resulta Herido de Bala tras Presunta Persecución en Matamoros

Un hombre resultó herido por impacto de bala durante un hecho registrado la noche del domingo sobre la avenida Pedro Cárdenas, en Matamoros, donde además se registró un choque en el que estuvieron involucrados tres vehículos.

De acuerdo con información preliminar, el accidente habría ocurrido después de una presunta persecución, a la altura de la colonia Las Granjas.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se movilizaron hacia la zona, mientras que la persona lesionada fue atendida por paramédicos de la Cruz Verde y posteriormente trasladada al Hospital General Alfredo Pumarejo.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para realizar las investigaciones correspondientes.

El incidente provocó afectaciones para quienes circulaban por la avenida Pedro Cárdenas, por lo que algunos automovilistas tuvieron que buscar rutas alternas.

Hasta las primeras horas de este lunes, y de acuerdo con la información disponible al momento del reporte, la Fiscalía de Tamaulipas y la Vocería de Seguridad no habían emitido información oficial sobre lo ocurrido.

Por ello, los datos sobre la presunta persecución, el origen de los disparos y las circunstancias en las que ocurrió el choque permanecen como información preliminar y podrían modificarse conforme avance la investigación.