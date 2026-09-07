Seguridad

Hombre Resulta Herido de Bala tras Presunta Persecución en Matamoros

La persona herida aparentemente por arma de fuego fue trasladada al Hospital General Alfredo Pumarejo para su atención médica.

Hombre Resulta Herido de Bala tras Presunta Persecución en MatamorosHombre Resulta Herido de Bala en Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

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Un hombre herido de bala tras presunta persecución y choque múltiple. Autoridades investigan.

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