Camioneta de Panadería Choca Contra Casa en Ejido Corona en Matamoros, Coahuila

Un accidente se registró en el ejido Corona, perteneciente al municipio de Matamoros, Coahuila, donde una camioneta de carga propiedad de una panadería terminó impactándose contra la pared de una casa.

El reporte fue atendido alrededor de las 10:30 horas, luego de que se informara que la camioneta, conducida por Hugo Silos, de 27 años, se estrelló contra la pared de una vivienda.

La propietaria de la vivienda, identificada como Jessica García, de 43 años, escuchó el fuerte estruendo y salió para revisar lo ocurrido, encontrándose con el vehículo accidentado.

Elementos de Protección Civil, Policía Estatal, Policía Municipal y Cruz Roja acudieron al lugar para atender la emergencia, verificar las condiciones de la vivienda y descartar posibles riesgos para los habitantes de la zona.

Se dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas a consecuencia del accidente. El área fue delimitada mientras se realizaban las labores de inspección y, una vez que las autoridades confirmaron que no existía un riesgo adicional, las corporaciones se retiraron del sitio.