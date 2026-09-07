Accidentes

Camioneta de Panadería Choca Contra Casa en Ejido Corona en Matamoros, Coahuila

La propietaria del inmueble escuchó un fuerte estruendo al momento en que el vehículo colisionó contra la vivienda.

Camioneta de Panadería Choca Contra Casa en Ejido Corona en Matamoros, CoahuilaEl vehículo se impactó contra la pared de una casa en el ejido Corona. Foto: Protección Civil

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