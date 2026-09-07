Seguridad

Riña en Partido de Futbol Deja un Muerto y un Herido en Silao, Guanajuato

La riña se presentó en calles de la colonia La Estrella en la comunidad de Los Álamos en Guanajuato

Riña en Partido de Futbol Deja un Muerto y un Herido en Silao, Guanajuato.Riña en Partido de Futbol Deja un Muerto y un Herido en Silao, Guanajuato. Foto: N+

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Autoridades se encargarán de investigar los hechos y dar con el paradero de los presuntos responsables, no hay detenidos por el momento.

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