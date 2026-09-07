Riña en Partido de Futbol Deja un Muerto y un Herido en Silao, Guanajuato

Un joven murió y otro resultó gravemente herido tras una riña registrada en calles de la colonia La Estrella, en Silao.

De acuerdo con autoridades el conflicto comenzó después de un partido de futbol en la comunidad de Los Álamos. Asistentes se dispersaron ante los actos de violencia.

Los presuntos agresores se trasladaron a calles de la colonia La Estrella, donde localizaron a los dos jóvenes con quienes tuvieron un altercado en el campo de futbol y los atacaron.

Uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que el segundo fue trasladado de emergencia a una clínica del IMSS donde permanece en estado grave.

Las autoridades ya investigan los hechos para identificar y localizar a los responsables quienes huyeron después de haber agredido a sus víctimas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camioneta Atropella a Policía de Investigación en la colonia Doctores, CDMX

Integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron al lugar para comenzar con las indagatorias y la apertura de una carpeta de investigación.

El cuerpo del joven fallecido fue levantado por personal del SEMEFO, quienes lo trasladaron a un anfiteatro en Guanajuato para practicarle la necropsia de ley.