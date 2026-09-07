Vinculan a Proceso a 3 Presuntos Responsables del Incendio de Ring en Hermosillo

Tres sujetos identificados como Jesús Salvador “N”, alias “El Arte”; Daniel Ernesto “N”, alias “El Dani”; y César Abdiel “N”, alias “El Sombra”, fueron vinculados a proceso por su probable participación en el ataque e incendio registrado el pasado 28 de agosto dentro de instalaciones del CUM en Hermosillo.

Los tres individuos fueron vinculados por los delitos de daños agravados por incendio, disparo indebido de arma de fuego y asociación delictuosa, permanecerán bajo prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 de la noche del pasado 28 de agosto, los imputados ingresaron armados e incendiaron el ring provocando daños en equipos de sonido, pantallas y otros bienes que serían parte del evento de box entre creadores de contenidos.

También señalaron a los presuntos responsables de haber realizado disparos de arma de fuego mientras se encontraban personas dentro del recinto.

La investigación de la Fiscalía estableció que estas acciones habrían sido en represalia contra un grupo delictivo contrario.