Seguridad

Vinculan a Proceso a 3 Presuntos Responsables del Incendio de Ring en Hermosillo

Los tres individuos fueron vinculados por los delitos de daños agravados por incendio, disparo indebido de arma de fuego y asociación delictuosa

Vinculan a Proceso a Presuntos Responsables del Incendio de Ring en HermosilloVinculan a Proceso a Presuntos Responsables del Incendio de Ring en Hermosillo. Foto: FGJE

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