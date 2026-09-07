Pronóstico del tiempo

Conagua Alerta por Lluvias, Granizo y Descargas Eléctricas el Martes en CDMX

Canales de baja presión, vaguadas, inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica mantendrán precipitaciones en el Valle de México

Lluvia intensa en la Ciudad de México el 12 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvia intensa en la Ciudad de México el 12 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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