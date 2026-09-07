Conagua Alerta por Lluvias, Granizo y Descargas Eléctricas el Martes en CDMX

Las condiciones climatológicas, con lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo, continuarán en la Ciudad de México el martes, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su reporte regional para el Valle de México y la Megalópolis, precisó que una circulación ciclónica, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, mantendrán las lluvias en el centro del país, incluida la capital mexicana.

En el caso específico de la CDMX, advirtió que mañana martes habrá chubascos, es decir, precipitaciones intensas y de corta duración, que se caracterizan por un comienzo y un final brusco.

El SMN detalló que por la mañana se prevé cielo medio nublado a nublado, así como ambiente fresco en la región.

Durante la tarde, ambiente cálido con cielo nublado e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas).

“Dichas condiciones de lluvia estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo”, advirtió.

En una infografía publicada en redes sociales, la Conagua brindó más detalles del clima el martes en la CDMX:

Mañana: Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 km/h.

Tarde: Temperatura entre 22 y 24 grados; 40% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; 30% de probabilidad de chubascos y vientos de 10 km/h.

En el marco de la temporada de lluvias, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó a los habitantes de comunidades cercanas a cuerpos de agua y laderas a extremar precauciones, mantenerse informados por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Llamó a la población a evitar cruzar corrientes de agua, vados o zonas inundadas, ya que la fuerza del flujo puede arrastrar vehículos y personas.

Además, a quienes habitan en zonas de laderas o terrenos inestables, reiteró el llamado a permanecer alertas por posibles deslizamientos y ante cualquier señal de riesgo como ruidos inusuales o grietas en el terreno, evacuar de manera inmediata hacia zonas seguras designadas por las autoridades locales.

SPB