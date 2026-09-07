Educación

Maestros y Padres de Familia se Manifiestan en Oficinas de Gobierno del Estado en Cd. Juárez

Los manifestantes acudieron a Pueblito Mexicano para solicitar una solución ante la falta de maestros en algunas escuelas y demandar plazas definitivas

Manifestantes acudieron a Pueblito MexicanoManifestantes acudieron a Pueblito Mexicano. Foto: N+

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Padres y docentes demandan plazas definitivas y solución a la falta de maestros en las escuelas 5 de Mayo y 18 de Julio.

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