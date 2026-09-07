Esta mañana de lunes, padres de familia y maestros se manifestaron de manera pacífica en las instalaciones de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte en la Zona Norte, ubicada dentro de las oficinas de Gobierno conocidas como Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez.

Los padres de familia exigieron a las autoridades educativas la asignación de maestros, debido a que desde el pasado 31 de agosto, cuando inició el ciclo escolar, las escuelas 5 de Mayo y 18 de Julio permanecen sin docentes frente a grupo.

Ante esta situación, los manifestantes expresaron su preocupación por el impacto que esta falta de maestros pueda tener en el aprendizaje de los estudiantes, quienes no han recibido clases desde el inicio del ciclo escolar. Por ello, exigieron una solución para que sus hijos puedan contar con un docente frente a grupo.

Por otra parte, en el lugar también se concentraron docentes para manifestar su inconformidad por las condiciones de contratación y sumarse al movimiento estatal. Señalaron que existen vacantes en el estado; sin embargo, aseguran que en algunos casos se les ofrecen contratos temporales de seis meses, por lo que buscan obtener una plaza de manera permanente.

Las movilizaciones se han extendido a distintos puntos del estado, donde diversas escuelas se han visto afectadas por la ausencia de docentes, algunos de los cuales incluso han acampado durante varios días para exigir plazas definitivas.