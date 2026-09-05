Normalistas Cumplen una Semana de Protesta en Secretaría de Educación de Chihuahua

Las maestras que mantienen tomado el edificio Héroes de la Revolución cumplieron una semana de manifestación, en medio de las noches que, aseguran, han tenido que pasar bajo casas de campaña en Chihuahua.

Una de las docentes relató que las condiciones durante la protesta se han complicado por las lluvias, ya que el agua se filtra en las casas de campaña y deben organizar guardias durante la noche.

“Las noches han sido difíciles, se nos filtra el agua por las casitas y nos tenemos que estar turnando las guardias”, expresó una de las manifestantes.

Mientras continúa la protesta, la Secretaría de Educación y Deporte informó que ya respondió por escrito a las dudas planteadas por las maestras inconformes.

El secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila, informó que acordaron reunirse el lunes a las 9 de la mañana en las instalaciones de la dependencia para revisar los cuestionamientos de las docentes.

Explicó que las dudas están relacionadas con las plazas definitivas y temporales, la demanda de los sistemas estatal y federal, los presupuestos y la forma en que se asignarán espacios que queden disponibles por renuncias, jubilaciones o defunciones.

La dependencia reconoció que el 99 por ciento de las 390 plazas disponibles son temporales, situación que atribuyó a temas de presupuesto y planeación.

Por su parte, las maestras inconformes aseguraron que están dispuestas a trabajar incluso en municipios de la Sierra, siempre y cuando se trate de plazas definitivas.

Una de las docentes explicó que trasladarse a comunidades alejadas por un contrato de seis meses representa una dificultad, principalmente por los gastos de renta, alimentos y viáticos que deben cubrir mientras reciben sus primeros pagos.

También señaló que los tiempos para recibir el salario pueden variar y que muchas de las maestras no cuentan con los recursos necesarios para sostenerse durante ese periodo.

La manifestación continúa mientras las docentes esperan la reunión programada con autoridades de la Secretaría de Educación y Deporte.