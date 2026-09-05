Educación

Normalistas Cumplen una Semana de Protesta en Secretaría de Educación de Chihuahua

Maestras mantienen tomado el edificio Héroes de la Revolución y piden plazas definitivas para aceptar empleos en distintos municipios.

Maestros Manifestantes en ChihuahuaLa manifestación continúa mientras las docentes esperan la reunión programada con autoridades. Foto: N+

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Docentes en Chihuahua enfrentan lluvias y noches difíciles en su lucha por plazas definitivas. La Secretaría de Educación promete respuestas.

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