Fueron detenidas dos personas presuntamente relacionadas con una red de extorsión que afectaría a distribuidores y comerciantes de flores en Reynosa.

De acuerdo con las investigaciones, presuntos integrantes de una célula delictiva estarían impidiendo que proveedores mayoristas introdujeran y comercializaran flores libremente en la ciudad.

Como parte de estas acciones fue detenido Edgar Jesús ‘A’, propietario de una florería de la localidad, señalado por su probable participación en el delito de extorsión.

Asimismo, fue asegurado un tractocamión utilizado para el transporte de flores. Su conductor, identificado como Jesús ‘S’, fue detenido al no acreditar la procedencia de la mercancía que transportaba.

Autoridades Desarticulan Presunta Red de Extorsión a Floristas en Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

Las personas detenidas y la unidad asegurada fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, autoridad que determinará las responsabilidades jurídicas correspondientes.