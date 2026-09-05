Seguridad

Autoridades Desarticulan Presunta Red de Extorsión a Floristas en Reynosa

Dos personas fueron detenidas y un tractocamión con flores fue asegurado durante las acciones de investigación.

Autoridades Desarticulan Presunta Red de Extorsión a Floristas en ReynosaAutoridades Desarticulan Presunta Red de Extorsión a Floristas en Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

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Autoridades desmantelan red de extorsión en Reynosa: detienen a dos personas y aseguran un tractocamión con flores.

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