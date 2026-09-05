Confirma UAT Baja de Alumno Afectado por Presunta Novatada en Tamaulipas

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) confirmó la baja definitiva del estudiante de primer semestre que presuntamente fue víctima de agresiones durante una novatada en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata”, en Ciudad Victoria.

El rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado informó que, pese al ofrecimiento de apoyo médico, psicológico y académico por parte de la institución, la familia del joven decidió solicitar su baja definitiva.

De acuerdo con las autoridades universitarias, tras ser reportado el incidente, el estudiante recibió una primera valoración médica dentro de la unidad académica y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció bajo atención especializada hasta recibir el alta médica.

La UAT señaló que mantuvo comunicación con la madre del alumno y ofreció las facilidades necesarias para garantizar la continuidad de sus estudios; sin embargo, la familia optó por retirar definitivamente sus documentos.

Los hechos ocurrieron en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT, donde el alumno de primer ingreso Ángel Tadeo Rubio Ortiz, originario de Tamuín, San Luis Potosí, presuntamente sufrió agresiones físicas como parte de un rito de iniciación o novatada.

La Defensoría de los Derechos Universitarios informó que ya emitió medidas cautelares y que la investigación presenta avances, mismos que serán turnados a las instancias correspondientes para determinar las sanciones administrativas.