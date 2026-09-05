Seguridad

Confirma UAT Baja de Alumno Afectado por Presunta Novatada en Tamaulipas

El rector de la universidad, informó que la familia solicitó la baja definitiva del estudiante y aseguró que se sancionará a los responsables.

Confirma UAT Baja de Alumno Afectado por Presunta Novatada en TamaulipasConfirma UAT Baja de Alumno Afectado por Presunta Novatada en Tamaulipas. Foto: N+

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Rector de la UAT asegura sanciones tras novatada en la Facultad de Veterinaria. La familia del estudiante afectado opta por su baja definitiva.

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