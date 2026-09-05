Hombre de 50 Años es Localizado Sin Vida en su Casa en Torreón, Coahuila

Un hombre fue localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en el sector Manhattan de la ciudad de Torreón. El fallecido fue identificado como Roberto, de 50 años de edad, quien, de acuerdo con vecinos, llevaba varios días sin salir de su vivienda, situación que comenzó a generar preocupación entre los habitantes del sector.

Uno de los vecinos se percató de que del interior del departamento emanaba un olor desagradable, por lo que solicitó apoyo a una vecina para ingresar al domicilio y verificar que el hombre se encontrara en buenas condiciones.

Al ingresar, la mujer se percató de que el hombre ya no contaba con signos vitales y que su cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de las autoridades.

De acuerdo con el testimonio de la vecina, Roberto padecía algunas enfermedades, aunque serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas exactas de su fallecimiento.

Al lugar arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).