Seguridad

Hombre de 50 Años es Localizado Sin Vida en su Casa en Torreón, Coahuila

Se informó que el occiso tenía varios días sin salir de su domicilio.

Hombre de 50 Años es Localizado Sin Vida en su Casa en Torreón, CoahuilaAutoridades acudieron al lugar tras el reporte de una persona sin vida. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+